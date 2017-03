Rotes Kreuz braucht Platz

Ursprünglich war vorgesehen, in dem Objekt in der Kanalgasse Betreutes Wohnen anzubieten. Quasi über Nacht wurde der Plan vor neun Jahren geändert und die psychiatrische Abteilung siedelte sich in dem Gebäude an. Seit Herbst steht es nun leer. Das Rote Kreuz stünde als Käufer „Gewehr bei Fuß“.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at