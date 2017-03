Mit dem Fahrrad um die Welt – ganz ohne Ehekrise

TRAISKIRCHEN. – Am Samstag, 11. März zeigen Heidi und Markus Dangl um 19.30 Uhr in den Stadtsälen Traiskirchen einen Multimediavortrag über ihre Weltreise mit dem Fahrrad. 35 Länder auf fünf Kontinenten haben die beiden in drei Jahren bereist, und das ganz ohne Ehekrisen. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.2roadrunners-on-tour.at.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.