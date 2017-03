Die Krux mit dem gelben Licht

BAD VÖSLAU. - Sie ist eine der wenigen Ampeln, die in der Nacht noch auf Gelbblinken umschalten: Die bei der Kreuzung Wr. Neustädterstraße/Gerichtsweg. Immer wieder kommt es dort in der Nacht zu Unfällen. Warum also wird die Ampel nicht umgestellt? Eine Antwort ist komplizierter, als man denkt.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.