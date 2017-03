Aushängeschild für Baden

Auch wenn Doris und Bernhard Würfel vergangenen Samstag ein neues Geschäft in der Rathausgasse 12 eröffnet haben, so sind die Beiden in Baden längst keine Unbekannten mehr. Das CUBE‘S M3 ist bereits das dritte Geschäft, in das die zwei Unternehmer ihre Erfahrung einbringen.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at