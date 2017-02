Tragischer Unfall in Eiswand

Seine große Leidenschaft, das Eisklettern, wurde einem Badener am vergangenen Sonntag zum Verhängnis. Mit zwei Kameraden war er in den Ötschergräben unterwegs, als sich unter ihm ein großer Eisblock löste und ihn mit in die Tiefe riss. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsaktion kam jede Hilfe zu spät.

