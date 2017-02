Spiel mit den Geschlechtern

Situationskomik, Tanz und Travestie: All das vereint das von Henry Mancini komponierte Musical „Victor/Victoria“, das am Broadway mit Julie Andrews in der Hauptrolle zwei Jahre lang ausverkauft war. In Baden ist die Verwechslungskomödie, die Entertainment und Versteckspiel in unterschiedlichen Geschlechterrollen vereint, ab 18. Februar zu sehen.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.