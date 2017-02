Frischer Strom vom Kanal: Nach 11 Jahren gehen die Staudruckmaschinen in Betrieb

PFAFFSTÄTTEN. - Anfängliche Produktionsfehler, der Tod des Erfinders, der daraus resultierende Erbstreit um das Patent und Eigentümerwechsel haben den Einsatz von Staudruckmaschinen am Wr. Neustädter Kanal über 10 Jahre lang verzögert. Doch weil sich alte Sprichworte manchmal eben doch bewahrheiten und das, was lange währt, nun endlich doch gut wird, werden jetzt drei Maschinen in Pfaffstätten eingesetzt.

