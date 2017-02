Das ganze Jahr in der Tasche

LEOBERSDORF. – 68 Seiten dick und trotzdem so dünn, dass man es leicht in die Hosentasche stecken kann. Die Marktgemeinde Leobersdorf veröffentlichte ihr gratis Servicebuch, in dem alle Veranstaltungen 2017 sowie alle wichtigen Kontaktdaten des Orts zu finden sind.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at