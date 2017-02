Behutsames Wachstum: Die Ergebnisse der Bad Vöslauer Grundlagenforschung

BAD VÖSLAU. – Wenn man eine Entscheidung darüber treffen will, wie sich eine Stadt mittel- und langfristig entwickeln soll, dann muss man zunächst erheben, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Genau das passiert gerade in Bad Vöslau – ein Überblick.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.