„Jetzt habe ich die Reife dafür!“

Die gebürtige Münchnerin Bettina Mönch liebt das Musical und stand bereits in zahlreichen Produktionen im gesamten deutschsprachigen Raum auf der Bühne, unter anderem als Eva Perón in „Evita“ im Wiener Ronacher. Ab 18. Februar ist sie am Stadttheater Baden im Musical „Victor/Victoria“ zu sehen. Mit der BZ sprach sie über ihre Leidenschaft für das Genre, das Genderthema und darüber, warum sie den Zeitpunkt für diese Rolle besonders passend findet.

