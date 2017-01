Wurglitsch-Abschied perfekt

FUSSBALL. – Auch wenn in dieser Jahreszeit die Fußballvereine zumeist eher mit Ruhe als mit viel Bewegung aufwarten, gab es vergangene Woche doch eine Meldung, die für manche vielleicht unerwartet kam. Casino Baden Stürmer und Kapitän Markus Wurglitsch wird mit sofortiger Wirkung zum ASK Mannersdorf in die 2.Landesliga wechseln.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at