Lions feuern Headcoach Mladenov

Zu Hause soll es zurzeit für die Arkadia Traiskirchen Lions nicht klappen. In den Weihnachtsfeiertagen konnte das NÖ-Derby in Klosterneuburg auswärts mit 88:76 entschieden werden, zu Hause gegen Graz gab es jedoch die sechste Niederlage in Folge. Die Vereinsverantwortlichen zogen daher die Notbremse und trennten sich mit sofortiger Wirkung von Headcoach Mladenov.

