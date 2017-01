“Kitschig, aber authentisch kitschig”

Sie hat ihr Diplom an der Wiener Musikhochschule gemacht, ihr Operndebüt in Janáceks „Das schlaue Füchslein“ an der Volksoper gegeben und seither an zahlreichen Produktionen und Uraufführungen im In- und Ausland mitgewirkt. Ab 21. Jänner singt Bea Robein die Titelpartie in Leo Falls Operette „Madame Pompadour“. Mit der BZ sprach sie über den Reiz eines Kammerlustspiels, die Tücken der Operette und die historische Figur der Jeanne-Antoinette Poisson, die als „Madame de Pompadour“ und als Mätresse des Königs weltbekannt wurde.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.