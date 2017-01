Drei Gruppensiege für Vöslau

FUSSBALL. – Der ASK Bad Vöslau konnte beim zweiten Wochenende des Nachwuchsturniers der JG Baden nicht nur drei Vorrunden-Gruppensiege holen, sondern insgesamt vier Tickets für das Finalwochenende lösen. Auch Berndorf Junioren holten am Wochenende in Baden drei erste Plätze.

