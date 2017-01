Bad Vöslauer Kinder in Sooß

BAD VÖSLAU/SOOSS. – In Bad Vöslau gibt es eine Warteliste für den Kindergartenbesuch von Kindern unter drei Jahren, in Sooß dagegen gibt es freie Betreuungsplätze. Deshalb haben sich die beiden Gemeinden nun zusammengetan und weiten damit ihre bereits bestehenden Kooperationen auch in Sachen Kinderbetreuung aus.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.