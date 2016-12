Menschliche Ver(w)irrungen

Die von Johann Strauss 1873 komponierte Operette wurde unmittelbar nach der Uraufführung sehr oft gespielt – nicht nur in Wien, auch international. Dann geriet „Der Carneval in Rom“ beinahe in Vergessenheit. Die am Samstag präsentierte Inszenierung von Monika Steiner brachte dieses Kleinod wieder in Erinnerung.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.